Tameze, Lazaro e non solo. Il punto sui giocatori del Torino in scadenza di contratto

È di poche settimane il prolungamento di contratto di Paleari col Torino, col club granata che ha deciso di esercitare l’opzione per il rinnovo di un altro anno - fino al 2027 - del portiere. Il contratto con l’estremo difensore granata sarebbe scaduto il 30 giugno del 2026, ricorda Tuttosport, una situazione che continua ad essere quella di altri giocatori per i quali la dirigenza granata è chiamata a una riflessione.

Fra questi c'è Lazaro, diventato insostituibile nel 4-2-3-1 dell’ex tecnico Vanoli, tanto da meritarsi proprio nell’ultima stagione il rinnovo di dodici mesi, fino al prossimo 30 giugno: le valutazioni riguardano ovviamente la possibilità di perderlo a parametro zero a fine stagione e mettono il Torino di fronte ad un bivio. Rinnovargli di un altro anno il contratto per non correre rischi o cogliere un’eventuale occasione di cessione a gennaio.

Quello che si è detto di Lazaro vale pure per Tameze anche se l’ex Verona si è nel frattempo reso indispensabile anche in difesa. In scadenza pure Savva. Chi non rinnoverà è Sazonov, per cui si cercherà una squadra a gennaio. Per altri quattro giocatori, invece, il Torino ha l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno, come accaduto con Paleari. Oltre a Maripan, che prolungherà a breve, ci sono anche Masina, Schuurs, Popa e Ilkhan.