L'umiltà di Giuliano Simeone: "Sfida a Giovanni? No, spero in una carriera come la sua"

Continua a crescere senza sosta l'importanza che Giuliano Simeone sta assumendo fra le fila dell'Atletico Madrid. Sotto la guida del padre Diego, ex centrocampista di Lazio ed Inter in Italia, sgomita per confermare partita dopo partita di essere lì per meriti propri.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Marca ha parlato anche di questo tema, in particolare con riferimento ad una possibile sfida in famiglia: "Se ho avvisato mio padre di volerlo superare come presenze all'Atletico? Penso che Giuliano sia un ragazzo che ha appena iniziato. Non mi piace fare paragoni con gli altri e voglio fare la mia strada. E ovviamente diventare un giocatore migliore in ogni modo possibile, e da lì in poi, il destino dirà dove portò arrivare".

L'umiltà nelle dichiarazioni la mantiene anche parlando di arrivare lì dove non è arrivato il Cholo, vincendo la Coppa del Mondo. Nel rispondere, Giuliano cita anche il fratello Giovanni, oggi al Torino: "Superare mio papà vincendo il Mondiale? Beh, lui ha giocato molto ad alti livelli, ha fatto una grande carriera da giocatore, e spero di avere una carriera di successo come la sua e come quella di mio fratello Giovanni. La mia è appena iniziata; credo di essere in Primera Division da due anni, e devo continuare il mio percorso con duro lavoro e umiltà, per continuare a crescere e fare le cose un passo alla volta".