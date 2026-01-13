TMW Tante richieste per Fagioli ma la Fiorentina lo considera al centro del progetto

Nuova vita in Viola per Nicolò Fagioli. Nel nuovo corso con Paolo Vanoli, sta trovando una nuova dimensione che lo ha rimesso al centro del progetto Viola. Le ultime prestazioni lo confermano, l'ultima contro il Milan proprio sotto gli occhi del commissario tecnico azzurro, Gennaro Gattuso, lo certifica. Fagioli in cabina di regia sta avendo un rendimento da Nazionale e anche il ct lo pensa concretamente. Da playmaker, Fagioli sta dando il meglio: regia, costruzione, ma anche la capacità di cucire il gioco e di legare i reparti.

Se ne sono resi in conto in tanti, in Serie A e in Europa. Fagioli ha ricevuto ben più che una manifestazione d'interesse durante queste settimane. Provando ad approfittare della difficile situazione in classifica della Fiorentina, tanti hanno provato a capire se il ragazzo fosse intenzionato a cambiare aria. Da parte di Fagioli c'è però totale sintonia con l'ambiente e con lo staff tecnico. Per questo la sensazione condivisa è che resti e rimanga un perno del progetto Viola.

E lo stesso pensa anche la Fiorentina. Fagioli è centrale, non solo nel campo, ma anche nelle idee societarie tra presente e futuro. In cabina di regia, dove da tanto tempo la Viola cerca l'uomo giusto. Era già in casa.