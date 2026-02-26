Fiorentina, Fagioli: "Il gol? Ci alleniamo nello spogliatoio con questo giochino, è andata bene"

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai canali ufficiali dei gigliati dopo la sconfitta con lo Jagiellonia. Nonostante il ko, la Fiorentina è riuscita a qualificarsi agli ottavi di Conference League:

"Non ci aspettavamo di affrontare una partita così difficile. Eravamo avanti di 3 gol dopo la gara d'andata e poi abbiamo preso subito 3 gol. Sembra assurdo, ma il campo internazionale è così, se non approcci bene la partita fai fatica con tutti. Dobbiamo guardare il lato positivo, ovvero che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, passare il turno: questo era importante prima della partita".

Un gol pesante nel finale

"Meno male, è capitata lì la palla, l'ho stoppata bene ed ho fatto un bel gol. Diciamo che ci alleniamo nello spogliatoio con questo giochino, cerchiamo di fare canestro: è stato un gol simile".

Ora in campionato c'è l'Udinese

"Sarà una partita difficilissima, all'andata è stata strana visto che sono rimasti in 10 dopo pochi minuti. È un avversario fisico e tosto, ci aspetta una bella battaglia".