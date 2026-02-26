Fiorentina, Fagioli: "Approcciato male. Nazionale? Il sogno di tutti, spero di tornare"

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Conference League contro lo Jagiellonia perso per 2-4 ma chiuso comunque col passaggio del turno.

Perché è accaduto questo?

"Secondo me abbiamo approcciato male la partita. Andavamo piano e questo in campo internazionale non te lo puoi permettere. Complimenti a loro, hanno fatto una grandissima partita".

Cosa non vi fa approcciare bene?

"Difficile rispondere, sicuramente dobbiamo farne tesoro per le prossime partite in Conference. Ogni partita internazionale non è più come 20/30 anni fa: con qualsiasi squadra fai fatica se non approcci a livello mentale e fisico bene".

Cosa è cambiato in te per questa crescita che stai avendo?

"Sono focalizzato sul ruolo che sto facendo e sto ascoltando molto il mister e il suo staff. Ho 25 anni, non c'è tempo da perdere".

La Nazionale è un'ambizione?

"Ovviamente, è il sogno di tutti. Spero di tornare il prima possibile, ma sarà il mister a decidere le convocazioni".

Il cambio di sistema di gioco è stato un passaggio fondamentale?

"Sono d'accordo, in quel ruolo lì sei sempre dentro il gioco. Per me è importante toccare tanti palloni e far girare la squadra".