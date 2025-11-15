Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Italia, Tardelli ai tifosi: "Serve aiuto per evitare la catastrofe: non è opportuno fischiare"

© foto di Lorenzo Marucci
Daniele Najjar
Oggi alle 23:23Serie A
Daniele Najjar

Siamo alla vigilia di Italia-Norvegia: sarebbe una gara sulla carta decisiva per il primo posto nel girone, di fatto è una prova generale per i playoff, per quanto riguarda gli azzurri.

Dalle colonne de La Stampa l'ex Campione del Mondo, Marco Tardelli, ha parlato con fiducia della squadra di Gennaro Gattuso e del ct stesso. Dopo essere riuscito a conquistare la quinta vittoria consecutiva, qualora arrivasse anche alla sesta, vincendo con la Norvegia, secondo Tardelli "dovremmo tutti parlare di un piccolo miracolo".

Poi ha spiegato: "Il ct è arrivato in un momento molto difficile per la nostra nazionale che non solo soffriva sul campo, ma era in preda alla confusione anche nelle stanze del comando. Gattuso ha subito capito cosa serviva ed è riuscito a ribaltare la situazione con le armi che lui conosce meglio: il lavoro, il coraggio, la determinazione, il merito e soprattutto l’amore che ha per la maglia azzurra".

Sulla contestazione dei tifosi, ha scritto: "I tifosi hanno fischiato per il gioco non esaltante dei nostri azzurri che hanno faticato fino all’ultimo per vincere la partita, ma non è il momento opportuno. In questo momento la nazionale deve ritrovare il calore dei tifosi e proprio loro devono aiutarci a raggiungere un campionato del mondo che non può sfuggirci, sarebbe una catastrofe".

