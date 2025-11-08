Tardelli: "Conte allenatore giusto per vincere, Allegri può dare fastidio. Bene la Juventus"

"Quelli che stiamo vivendo negli ultimi anni sono campionati dove nessuno primeggia e nessuno comanda". Parola di Marco Tardelli. L'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale campione del mondo del 1982 ha analizzato il campionato italiano per l'edizione odierna de Il Mattino. Fra gli argomenti trattati anche i tecnici della Serie A partendo da Antonio Conte: "Conte certamente è l’allenatore giusto per provare a vincere. E’ quello che riesce a dare qualcosa di più mentalmente ed è un fattore chiave all’interno di un gruppo e di una squadra".

Dopo Conte c'è anche un altro allenatore che può dare l'impronta giusta alla sua squadra, ovvero Gian Piero Gasperini con la sua Roma: "Gasperini è quello che porta di più fisicamente e - ha proseguito - così come Conte ti fa stare sempre sul pezzo. E’ gente che non molla mai". Il Milan con Massimiliano Allegri può anche rappresentare una scheggia impazzita specialmente con il fatto che non ha le coppe europee da giocare: "Allegri con il Milan può dare fastidio. Anzi, può dare più fastidio di tutti".

Infine anche un pensiero sulla Juventus dopo l'arrivo di Luciano Spalletti: "Per la lotta scudetto mi aspetto anche il ritorno della Juventus. L’ho vista molto bene anche nell’ultima partita".