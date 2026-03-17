Premio "Onda Azzurra 2026" a Marco Tardelli. La cerimonia il 18 marzo a Roma

Cerimonia il 18 marzo a Roma. Targa a Francesco Franchi

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Marco Tardelli, uno degli eroi del Mondiale di Spagna 82, riceverà il premio "Onda Azzurra 2026" il 18 marzo a palazzo Valentini, sede di Roma Città Metropolitana. Il riconoscimento è attribuito dalla società Asd Ostia 1984 ogni anno a "quell'atleta che è riuscito a trasmettere meglio alle nuove generazioni la passione ed i valori dello sport e del calcio in particolare". A premiarlo saranno il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e l'assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato.

Verrà inoltre consegnata una targa al dirigente sportivo Francesco Franchi, presidente della Fondazione che porta il nome di suo padre Artemio, illuminato presidente della Federcalcio, dell'Uefa e vice presidente Fifa negli anni del trionfo dell'Italia in Spagna. Infine verrà illustrato l'appuntamento di Ostia e Fiumicino promosso dalla Asd Ostia 1984 che vedrà l'esposizione della Coppa del Mondo di Spagna 82 e Berlino 2006 ed altri cimeli della Nazionale presso la Fondazione Roma Litorale in lungomare degli Abruzzi 24 ad Ostia e la sede del Comune di Fiumicino in piazza generale Alberto Della Chiesa. (ANSA).