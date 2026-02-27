Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tardelli: "Quando vede la luce, la Juve torna nel tunnel. David un corpo estraneo"

Tardelli: "Quando vede la luce, la Juve torna nel tunnel. David un corpo estraneo"
© foto di Lorenzo Marucci
Alessio Del Lungo
Oggi alle 10:44Serie A
Alessio Del Lungo

Marco Tardelli, storico ex centrocampista della Juventus, nel lungo commento su La Stampa ha approfondito i temi legati ai bianconeri: "Perché quei cinque gol in Turchia? Una squadra difficile da decifrare, senza continuità: quando sembra di vedere la luce, ecco che si ritorna nel tunnel. [...] Luciano era riuscito a rivitalizzare i suoi ragazzi, nonostante l’impalpabile David che continua ad essere un corpo estraneo per la squadra".

Al di là dei complimenti però quello che sta facendo la Vecchia Signora non basta, c'è bisogno di altro: "Purtroppo nel calcio contano i risultati, che in questo momento non sono positivi. Adesso ci sarà la partita contro la Roma di Gasperini che potrebbe veramente rivelarsi decisiva, stravolgere il presente-futuro della società bianconera".

Infine due battute sull'Atalanta: "Oggi più che mai, c’è da dire: 'Grazie Dea, grazie Palladino', l’uomo perfetto per continuare il percorso iniziato da Gasperini. Coraggio, determinazione, appartenenza: questo è ciò che Percassi ha insegnato in silenzio, senza aggredire, senza mai sbraitare contro quello o quell’altro. Era così da calciatore dell’Atalanta e lo è stato da Presidente: chissà se un giorno, finalmente, il calcio sceglierà chi conosce la materia".

Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
