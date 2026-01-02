Tare blinda Nkunku, Solomon si presenta, Giulini apre a Pisilli: le top news delle 22

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Cagliari ed ha parlato anche di Nkunku: "Fenerbahce? Siamo nel periodo di mercato, ci sono tante speculazioni. Non è mai stato messo in discussione: sta completando il suo inserimento con la squadra e negli ultimi mesi si sono visti miglioramenti. Speriamo che la doppietta gli dia fiducia, noi crediamo che sarà un giocatore importante"

Manor Solomon è il primo acquisto invernale della Fiorentina. Il giocatore, arrivato con la formula del prestito dal Tottenham, ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore viola ai canali ufficiali del club. "Sono felice di essere qui" - le sue parole - ". Mi hanno entusiasmato il Viola Park e le persone che ci sono qui. Quando ho saputo di questa opportunità ho riflettuto e scelto di venire qua ad aiutare la squadra. La Fiorentina è un ottimo club, il Viola Park è fantastico, si parla di una grande squadra con una grande storia. Sono qui per questa sfida".

Tommaso Giulini, patron del Cagliari, è intervenuto a Sky Sport nel pre-gara contro il Milan ed ha parlato anche di Pisilli: "È un ottimo giocatore, ma il mercato di gennaio è complicato. Però ci piacerebbe prendere un giocatore da tenere anche l’anno prossimo e non so quanto sia possibile per Pisilli. Sicuramente il direttore è al lavoro per rinforzare la squadra".

La Roma si prepara in vista della gara in programma sabato alle 20.45 contro l'Atalanta. Una serata decisamente particolare per il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, che ritroverà la Dea dopo averla portata a livelli mai visti nella propria storia. L'allenatore deve però fare i conti con una defezione dell'ultima ora: Tommaso Baldanzi infatti non è presente nel gruppo che partirà alla volta di Bergamo.

Il giocatore infatti è rimasto fuori dalla lista dei convocati per un problema muscolare riportato oggi in allenamento: la zona interessata è quella del retto femorale destro. Le sue condizioni sono da valutare nei prossimi giorni, ma secondo Sky Sport è preventivabile che l'attaccante possa averne per circa 20 giorni. Presente fra i convocati il brasilano Wesley, ancora fermo ai box invece Leon Bailey.