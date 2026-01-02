Live TMW Cagliari, Adopo: "Questa sconfitta fa male perché la prestazione c'è stata"

Il 2026 del Cagliari comincia con una sconfitta alla Unipol Domus. I rossoblù sono stati superati 1-0 dal Milan. Il corto muso di mister Allegri ha avuto la meglio su Zappa e soci che comunque hanno ben figurato davanti al pubblico di casa. E a commentare la prestazione vista sul terreno di gioco, al termine della gara, è stato il centrocampista Adopo.

Ore 22:56 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 23:36 Inizia la conferenza stampa.

Un commento sulla prestazione in generale?

"Dispiace per il risultato, ma stiamo lavorando bene e l'abbiamo dimostrato anche oggi. Sul mio colpo di testa... Dovrei rivedere l'azione ma forse l'avrei potuta controllare meglio".

Tu sei un po' imprescindibile per questo Cagliari?

"Come dice il mister, siamo tutti importanti, cerchiamo tutti di fare del nostro meglio".

Quanto dispiace per questa sconfitta e cosa vi aspettate contro la Cremonese?

"Fa male questa sconfitta perché la prestazione c'è stata e contro la Cremonese dobbiamo fare di tutto per portare a casa la vittoria come meritiamo".

Ore 23:40 Termina la conferenza stampa.