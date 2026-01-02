Milan, De Winter sta riscattando la Supercoppa: "Con continuità e fiducia esce il vero Koni"

Koni De Winter, difensore del Milan, ha analizzato così la vittoria dei rossoneri contro il Cagliari. "Con continuità e fiducia esce il vero De Winter. Cerco di dare il meglio come sempre e poi, con compagni e staff, provo a entrare bene nella squadra".

Sulla sua crescita: "Penso con la continuità e con i minuti, con la fiducia si cresce: anche la squadra e i giocatori. Con le partite si va in avanti e si migliora. Questo stiamo e sto facendo".

Sulla differenza di inizio di primo e secondo tempo del Milan: "Loro hanno iniziato molto bene, quindi complimenti a loro. Poi durante la partita abbiamo preso fiducia e ritmo, prendendo la partita in mano".

Sulla solidità difensiva dei rossoneri: "Il mister punta tanto su questo e noi ci lavoriamo ogni giorno per essere organizzati e difendere come gruppo. Miglioriamo sempre e penso che si vede".