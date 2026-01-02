Milan, Allegri sugli obiettivi: "Primi quattro posti, arrivando a marzo nelle migliori condizioni"

La vittoria per 1-0 contro la sua ex squadra, il Cagliari, porta momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Ecco le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN: "Ho solamente detto ai giocatori, nell'intervallo, che dovevamo far meglio del primo tempo. Eravamo tutti fermi e hanno creato tre palle gol. Il Cagliari ha corso molto: certo, dopo il gol del vantaggio potevamo fare meglio e gestire con più lucidità il possesso".

Il Milan ha una versione camaleontica in campo?

"Visto che nel primo tempo abbiamo attaccato poco, nella ripresa siamo stati più avanti. Fofana ha controllato meglio la palla tra le linee per la prima volta nella ripresa e ha aperto lo spazio".

C'è stato l'esordio di Fullkrug.

"Lui è entrato molto bene in campo, è venuto qui con tanta voglia. Ci è stato molto utile, è molto bravo, nonostante sia arrivato da poco si è inserito molto bene".

Serve qualcosa nel mercato per giocarsi lo Scudetto?

"Stiamo lavorando bene, ho bravi giocatori qualitativamente parlando. Bisogna migliorare qualcosa, siamo stati ordinati in campo e non abbiamo preso gol. L'obiettivo è entrare nelle prime quattro e arrivare a marzo nelle migliori condizioni".