Live TMW Cagliari, mister Pisacane: "C'è rammarico ma dobbiamo continuare così"

Il 2026 del Cagliari comincia con una sconfitta alla Unipol Domus. I rossoblù sono stati superati 1-0 dal Milan. Il corto muso di mister Allegri ha avuto la meglio su Zappa e soci che comunque hanno ben figurato davanti al pubblico di casa. E a commentare la prestazione dei suoi ragazzi, al termine della gara, è stato proprio mister Pisacane.

Ore 22:56 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 23:26 Inizia la conferenza stampa.

Come sta Esposito? Si sente orgoglioso di quanto fatto? Il suo Cagliari fa sempre belle prestazioni, soprattutto con le grandi.

"Questo è un bel complimento e sono contento che si veda il lavoro che stiamo facendo. Esposito ha sentito un fastidio e ora vedremo di valutare la sua condizione. Anche Deiola si è fermato in rifinitura e spero di recuperarlo presto. Mazzitelli però è stato bravo, sono contento di quello che ha fatto vedere".

Sempre per quanto riguarda gli infortuni, Mina come sta? C'è rammarico per il risultato?

"Mina è stata una scelta tecnica anche per i vari acciacchi ed influenze che ha avuto nell'ultimo periodo. Il rammarico naturalmente c'è ma siamo anche stati bravi a non far uscire troppo il Milan, soprattutto nel primo tempo".

Come vi muoverete sul mercato? Cavuoti può essere una carta importante per il centrocampo?

"Questa è una domanda da fare ad Angelozzi ma sicuramente cercheremo di lavorare per dare ulteriore qualità alla squadra. Cavuoti è già importante e mi piace la sua voglia matta di poter dire la sua. Al momento nel suo reparto siamo carenti e lui ci sta concedendo una soluzione in più".

Ore 23:34 Termina la conferenza stampa.