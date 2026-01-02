Bartesaghi braccetto: "Avevo già giocato in questa posizione con il Milan Futuro in Serie C"
Protagonista in positivo del match disputato dal suo Milan contro il Cagliari, Davide Bartesaghi ha commentato ai microfoni di DAZN: "Seguo le richieste del mister al 100%. Avevo già giocato in questa posizione con il Milan Futuro in Serie C, ora devo migliorare. Tutti vogliamo sognare, anche perché è gratis: avevamo una gara difficile quest'oggi e dobbiamo avere un'attenzione particolare partita dopo partita".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
