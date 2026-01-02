Live TMW
Cagliari-Milan, De Winter: "Pretendo sempre tanto da me stesso"
Sorride l'inizio del 2026 al Milan di mister Allegri che, alla Unipol Domus, strappa i tre punti al Cagliari, vincendo 1-0 grazie alla rete di Leao. Al termine della partita De Winter ha risposto alle domande dei media presenti nella sala stampa isolana.
Che valutazione dai alla prestazione? Ti sei sentito attaccato nelle scorse settimane?
"Io sono uno che pretende tanto da se stesso ed è normale che faccia male sentire certe critiche. Oggi è stata una bella prestazione di squadra e sono contento".
