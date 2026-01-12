Taylor e Ratkov non sono poi così male: Sarri 'annusa' i nuovi acquisti della Lazio

Buona la prima per i due nuovi acquisti di gennaio della Lazio. In attesa di accogliere altri rinforzi in questa finestra di trasferimenti invernale che per i biancocelesti significa rivoluzione, ieri a Verona il tecnico Sarri ha avuto modo di vedere all'opera i due rinforzi Kenneth Taylor e Petar Ratkov. E a giudicare da come si è espresso dopo il match, sembrerebbe non esserne rimasto troppo deluso.

In particolare, ha catturato l'attenzione Kenneth Taylor. Anche perché, arrivato alla Lazio giusto da qualche ora, è stato buttato dentro subito da titolare da Sarri, fornendo in risposta una prestazione di qualità nonostante un solo allenamento sulle gambe. Una prima impressione positiva certificata dai numeri dell'olandese, che ha azzeccato il 95% dei passaggi totali e il 93% nella metà campo dell'Hellas. Tanto che anche nelle pagelle di TMW la sua valutazione è stata positiva: 6,5.

Meno spazio invece per l'altro: Petar Ratkov è comunque entrato al 56' al posto di Noslin e ha avuto modo di mostrare i propri attributi, senza riuscire ad elevarsi da una prestazione in ogni caso sufficiente. A fine partita Sarri, che come un vecchio cane pastore annusa le sue pecore per capire cosa farne, ha parlato così dei suoi nuovi acquisti: "In questo momento si può parlare di piccole sensazioni tutto sommato positive. Si mettono a disposizione e questo è già tanta roba". E poi, ancora, scendendo nel dettaglio dei singoli: "Taylor potrebbe fare prima, Ratkov è più giovane e viene da esperienze diverse e potrebbe fare più fatica. Mi auguro di no ma bisogna metterlo in preventivo". Parole ben diverse da quelle di tensione per i movimenti di mercato dei suoi dirigenti.