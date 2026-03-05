Le partite di oggi: il programma di giovedì 5 marzo
Non mancano gli appuntamenti con il calcio giocato neanche nella giornata di oggi, giovedì 5 marzo 2026.
Si giocano tutte e dieci le partite della 30^ giornata del girone C di Serie C, ma non soltanto. In campo anche Tottenham e Crystal Palace in Premier League, mentre Lione-Lens chiude il programma dei quarti di finale di Coppa di Francia.
Serie C – Girone C (30^ giornata)
18:00 – Casarano vs Siracusa
18:00 – Giugliano vs Monopoli
18:00 – Latina vs Sorrento
18:00 – Picerno vs Atalanta U23
20:30 – Altamura vs Foggia
20:30 – Audace Cerignola vs Trapani
20:30 – Benevento vs Catania
20:30 – Casertana vs Salernitana
20:30 – Crotone vs Cavese
20:30 – Potenza vs Cosenza
Premier League (29^ giornata)
21:00 – Tottenham vs Crystal Palace
Coppa di Francia (Quarti di finale)
21:10 – Lione vs Lens
