Taylor: "Ho scelto la Lazio per vincere. Il N°24? In onore di Kobe Bryant"

Attraverso i canali ufficiali della Lazio arrivano le prime parole da giocatore biancoceleste di Kenneth Taylor, centrocampista olandese prelevato dall'Ajax:

"Sono davvero molto felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura. La Lazio è un club molto grande, qui è tutto bellissimo e non vedo l’ora di iniziare. Quando ho saputo la notizia ero con la mia famiglia ed eravamo tutti davvero felici.

La scorsa stagione con l’Ajax è stata molto positiva. La Lazio ci ha battuto 1-3 facendoci un’ottima impressione. Parliamo di un club importante: proverò a portare qui tutta l’esperienza e tutto ciò che ho imparato all’Ajax con l’obiettivo di vincere trofei. Penso che questo sia uno dei migliori campionati al mondo ed è per questo che mi ha colpito subito.

Se devo parlare di me, direi che il mio punto di forza è che non mollo mai, mentre il mio difetto è che alle volte sono un po’ testardo. Nel calcio ci sono tanti tipi diversi di giocatori: con passaggio, visione di gioco, dribbling. Da centrocampista puoi avere tante qualità. È proprio questo il bello del calcio ed è qualcosa che apprezzo molto. Cerco sempre di inserirmi in area per segnare, perché alla fine i gol sono una delle cose più importanti del calcio. Devi segnare quindi cerco sempre di farmi trovare pronto. Il numero 24? L'ho scelto per Kobe Bryant.

In un grande club come la Lazio la pressione c’è sempre ma credo che come squadra possiamo gestirla bene e affrontare ogni partita con l’idea di vincere".