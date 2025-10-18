Terim: "Milan, Modric leggenda vivente. La Fiorentina uscirà da questo momento difficile"

Milan-Fiorentina non può non essere la partita di Fatih Terim. Il doppio ex della sfida di San Siro, che si giocherà domani sera, ha analizzato il match fra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i viola di Stefano Pioli per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Due momenti differenti, due posizioni di classifica agli antipodi ma la voglia di portare a casa l'intera posta in palio. Il mister turco ha parlato poi di una delle stelle della gara di San Siro, ovvero un certo Luka Modric, capace ancora di fare la differenza.

Per il tecnico, l'ex Real Madrid è uno dei più grandi calciatori dell’epoca moderna e lo considera una leggenda vivente: "E no, non sono sorpreso che faccia ancora la differenza. Rispetto al passato, oggigiorno i giocatori hanno gli strumenti per allungarsi la carriera, curando tutti i dettagli e vivendo da veri professionisti. In questo, Modric credo sia un esempio".

Chi non se la sta passando benissimo invece è la Fiorentina di Pioli: "Conosco Firenze e i tifosi viola, hanno una passione smisurata per la squadra della loro città e soffrono quando le cose vanno male. Però so che Pioli e la Fiorentina hanno la qualità per uscire da questo momento difficile. Anzi, sono sicuro che lo faranno a breve".