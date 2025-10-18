Terim: "Yildiz uno dei migliori della nuova generazione ma noi abbiamo anche Calha e Guler"

Parlando ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Milan-Fiorentina Fatih Terim ha parlato della gara di San Siro partendo dai viola e da Moise Kean: "Un attaccante che mi piace molto, fondamentale per la Fiorentina". Nella formazione rossonera Massimiliano Allegri sembra essere sempre più intenzionato a schierare dal primo minuto Rafael Leao: "Bella notizia - ha proseguito -. Io sono un fan di Leao, ha qualità straordinarie e checché se ne pensi, sa giocare anche di squadra e per la squadra".

Passando ad analizzare la nostra Serie A, il tecnico ha parlato della stella della Juventus Kenan Yildiz: "Non vedo giovani molto più dotati di Yildiz in Europa. Sì, è uno dei migliori della nuova generazione. E se pensiamo che ha appena 20 anni, non sappiamo dove potrà arrivare. Di sicuro ha tanta strada davanti per crescere ancora e diventare uno dei più forti al mondo".

Alla domanda se il 10 della Juventus sia il migliore della Nazionale turca, Terim frena: "Piano. Per nostra fortuna abbiamo altre due stelle come Arda Guler e Hakan Calhanoglu. Diciamo che siamo messi con questo terzetto di big: giocano tutti in squadre di primo livello in Europa e fanno la differenza".