Testa-coda, Napoli e Inter sfidano Parma e Lecce: doppio esame per Chivu e Conte

Testa-coda in questo mercoledì di campionato. Questa sera si giocano i due recuperi delle due sfide valide per la 16a giornata di campionato e rinviati per gli impegni di Supercoppa di Inter e Napoli. Prosegue quindi il testa a testa in vetta al campionato con nerazzurri a partenopei che proseguono la loro corsa a distanza dopo il pareggio spettacolare per 2-2 di domenica scorsa a San Siro. 43 punti Lautaro e compagni, 39 i partenopei ma ancora un girone di fronte per riscrivere la graduatoria per una lotta che, non dimentichiamo, per il momento coinvolge anche il Milan secondo.

Parma e Lecce per la salvezza

Si partirà alle 18.30 con la sfida del "Maradona" e si chiuderà alle 20.45 con il match di San Siro con Parma e Lecce che cercano le imprese per proseguire o riprendere il cammino salvezza. La vittoria dei ducali di domenica scorsa proprio al Via del Mare ha complicato i piani della squadra di Eusebio Di Francesco scavalcata lunedì sera dal Genoa vittorioso in casa contro il Cagliari.

Esami per Chivu e Conte

Destini che si incrociano dunque, obiettivi diversi per le compagini in campo oggi. Con Cristian Chivu e Antonio Conte (squalificato dopo il rosso rimediato domenica) chiamati ad un esame insidioso per continuare la corsa scudetto.