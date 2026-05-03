Live TMW Thorstvedt: "Grande partita contro una squadra fortissima. Mi manca il gol, spero di rifarmi"

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17.15 - Kristian Thorstvedt, calciatore del Sassuolo, interviene in conferenza stampa per commentare il match di oggi contro il Milan, andato in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valido per la 35esima giornata. Tra poco le sue dichiarazioni in diretta.

17-26 - Inizia la conferenza stampa.

Vi divertite? Perché questa è l'impressione...

"Sì, oggi abbiamo giocato una grande partita contro una squadra fortissima. Siamo molto contenti di aver vinto 2-0, ora mancano 3 partite e dobbiamo provare a divertirci anche nelle ultime tre".

Il rosso al Milan paradossalmente forse vi ha fatto abbassare i giri...

"Grosso non era molto contento della seconda fase del primo tempo, abbiamo giocato troppo lento, troppi giocatori fuori posizione, ma all'inizio del secondo tempo abbiamo fatto gol subito e lì è finita la partita".

Come fate a trovare ancora così tante motivazioni?

"Noi vogliamo prendere tutti i punti che possiamo prendere, mancano 3 partite e vogliamo provare a finire la stagione nel modo giusto, poi alla fine vediamo dove siamo in classifica".

Quanto ti manca il gol? Perché ci sei andato vicino in queste gare e oggi hai avuto due belle occasioni...

"È vero, io voglio sempre provare a fare gol, ma sono contento quando vinciamo e questo è il nostro obiettivo. Oggi potevo fare gol, ho sbagliato male l'opportunità nel primo tempo e spero che nelle prossime tre partite posso fare almeno un gol".

Avete seguito il vostro piano gara?

"Loro hanno avuto più la palla, sappiamo che siamo forti nel contropiede, eravamo bassi e aggressivi e quando abbiamo recuperato la palla abbiamo provato ad andare in profondità il prima possibile. Dopo il rosso abbiamo avuto più palla e non abbiamo rischiato nulla".

A che punto siamo con il rinnovo? Perché tu sei in scadenza tra un anno...

"Stiamo ancora parlando, vediamo quello che succede in futuro. Io sono molto contento qui a Sassuolo e vediamo che succede".

17.30 - Termina la conferenza.