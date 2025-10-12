Milan, Tomori imprescindibile: iniziati i colloqui con l'entourage per il rinnovo. I dettagli

Al suo quinto campionato al Milan, Fikayo Tomori è sempre più un perno della retroguardia. Il difensore inglese è infatti approdato in rossonero a gennaio del 2021 dando subito il suo contributo alla causa conquistando lo scudetto con mister Stefano Pioli. La stagione passata, come tutta la squadra, è stata molto complicata nonostante comunque le 35 presenze fra le varie competizioni senza però mai andare a segno. Non come l’anno precedente quando il bottino, importante per un difensore, ha raggiunto le quattro reti.

Sempre in campo

E quest'anno il giocatore, con l'avvento di Massimiliano Allegri in panchina, ha trovato nuovo smalto. Sono otto le presenze fra campionato e Coppa Italia con un assist all'attivo con l'inglese che tornato ad essere centrale nel gioco della sua squadra. Esclusa la prima sconfitte contro la Cremonese, i rossoneri hanno incassato solamente un gol, su calcio di rigore, contro il Napoli. Per il resto hanno mantenuto la porta inviolata.

Verso il rinnovo

Merito anche di Tomori il cui contratto andrà in scadenza nel 2027. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera è convinta della bontà del rinnovo. Sono infatti già iniziati i colloqui con l'entourage del giocatore per un rinnovo triennale a cifre confermate.