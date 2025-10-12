Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, Tomori imprescindibile: iniziati i colloqui con l'entourage per il rinnovo. I dettagli

Milan, Tomori imprescindibile: iniziati i colloqui con l'entourage per il rinnovo. I dettagliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:53Serie A
Andrea Piras

Al suo quinto campionato al Milan, Fikayo Tomori è sempre più un perno della retroguardia. Il difensore inglese è infatti approdato in rossonero a gennaio del 2021 dando subito il suo contributo alla causa conquistando lo scudetto con mister Stefano Pioli. La stagione passata, come tutta la squadra, è stata molto complicata nonostante comunque le 35 presenze fra le varie competizioni senza però mai andare a segno. Non come l’anno precedente quando il bottino, importante per un difensore, ha raggiunto le quattro reti.

Sempre in campo
E quest'anno il giocatore, con l'avvento di Massimiliano Allegri in panchina, ha trovato nuovo smalto. Sono otto le presenze fra campionato e Coppa Italia con un assist all'attivo con l'inglese che tornato ad essere centrale nel gioco della sua squadra. Esclusa la prima sconfitte contro la Cremonese, i rossoneri hanno incassato solamente un gol, su calcio di rigore, contro il Napoli. Per il resto hanno mantenuto la porta inviolata.

Verso il rinnovo
Merito anche di Tomori il cui contratto andrà in scadenza nel 2027. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera è convinta della bontà del rinnovo. Sono infatti già iniziati i colloqui con l'entourage del giocatore per un rinnovo triennale a cifre confermate.

Articoli correlati
Tomori si è ripreso il proprio futuro al Milan: parti a lavoro per estendere il contratto... Tomori si è ripreso il proprio futuro al Milan: parti a lavoro per estendere il contratto
Ci si aspettava altro, ma alla fine al Milan è arrivato lui. Che usa giudizio nelle... Ci si aspettava altro, ma alla fine al Milan è arrivato lui. Che usa giudizio nelle parole
Milan, si lavora sul rinnovo di Tomori: il suo contratto è tornato a essere una priorità... Milan, si lavora sul rinnovo di Tomori: il suo contratto è tornato a essere una priorità
Altre notizie Serie A
Milan, a gennaio si cercherà un difensore: può tornare d'attualità il nome di Joe... Milan, a gennaio si cercherà un difensore: può tornare d'attualità il nome di Joe Gomez
Carnevale: "Napoli favorito per lo scudetto. Zaniolo a Udine farà bene" Esclusiva TMWCarnevale: "Napoli favorito per lo scudetto. Zaniolo a Udine farà bene"
Bologna, Orsolini a vita in rossoblù? Il club prepara il rinnovo fino al 2030 per... Bologna, Orsolini a vita in rossoblù? Il club prepara il rinnovo fino al 2030 per l'attaccante
Matthaus: "Presto per giudicare Chivu ma preferivo Inzaghi. L'Italia andrà al Mondiale"... Matthaus: "Presto per giudicare Chivu ma preferivo Inzaghi. L'Italia andrà al Mondiale"
Milan, gli occhi di mezza Europa su Pulisic: il club pensa ad un rinnovo di un anno... Milan, gli occhi di mezza Europa su Pulisic: il club pensa ad un rinnovo di un anno con opzione
Inter, la rivoluzione di Chivu in 5 mosse: dalla formazioni, ai cambi fino agli allenamenti... Inter, la rivoluzione di Chivu in 5 mosse: dalla formazioni, ai cambi fino agli allenamenti
Italia, Orsolini scherza: "Gattuso come Italiano: quando ce l'hai sotto ti fa una... Italia, Orsolini scherza: "Gattuso come Italiano: quando ce l'hai sotto ti fa una capoccia così"
Napoli, solo un gol in stagione: dopo la sosta Conte vuole ritrovare il miglior McTominay... Napoli, solo un gol in stagione: dopo la sosta Conte vuole ritrovare il miglior McTominay
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
2 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
3 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
4 I fratelli Esposito festeggiano la prima gioia azzurra di Pio: "Ma che c*** di gol"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 A star is born: le due settimane indimenticabili di Francesco Pio Esposito
Immagine top news n.1 Il fantascientifico scenario in cui l'Italia finisce davanti alla Norvegia per differenza reti
Immagine top news n.2 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine top news n.3 Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta
Immagine top news n.4 Tre gol e terza vittoria per Gattuso. La Nazionale vince in Estonia e blinda i play-off
Immagine top news n.5 Mancini, Ibrahimovic, Matthaus, Casarin: tutte le voci dal Festival dello Sport a Trento
Immagine top news n.6 Estonia-Italia 1-3, le pagelle: l'attacco a quattro punte produce tre gol. Errore di Gigio
Immagine top news n.7 Tre colpi, un messaggio: forse abbiamo davvero risolto il problema del 9
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.2 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.3 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, a gennaio si cercherà un difensore: può tornare d'attualità il nome di Joe Gomez
Immagine news Serie A n.2 Carnevale: "Napoli favorito per lo scudetto. Zaniolo a Udine farà un gran campionato"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Orsolini a vita in rossoblù? Il club prepara il rinnovo fino al 2030 per l'attaccante
Immagine news Serie A n.4 Matthaus: "Presto per giudicare Chivu ma preferivo Inzaghi. L'Italia andrà al Mondiale"
Immagine news Serie A n.5 Milan, gli occhi di mezza Europa su Pulisic: il club pensa ad un rinnovo di un anno con opzione
Immagine news Serie A n.6 Inter, la rivoluzione di Chivu in 5 mosse: dalla formazioni, ai cambi fino agli allenamenti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Blesa: "Pensiamo a una partita alla volta. L'obiettivo è vincere la prossima"
Immagine news Serie B n.2 I nuovi acquisti in Serie B - Carrarese, Hasa brilla con Calabro. E il Napoli osserva
Immagine news Serie B n.3 I nuovi acquisti in Serie B - Bari, il ritorno di Castrovilli una delle poche note liete
Immagine news Serie B n.4 I nuovi acquisti in Serie B - Avellino, Insigne ancora fatica: i tifosi aspettano i suoi gol
Immagine news Serie B n.5 Serie B, le medie voto alla sosta di ottobre: tutti i top e flop squadra per squadra
Immagine news Serie B n.6 Padova, Andreoletti: "Che emozione l'Appiani. Ilicic? Sarebbe stato bello vederlo contro Papu"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Patria, Greco: "Cercare di vincere più partite possibili a prescindere dall'avversario"
Immagine news Serie C n.2 Catania, Toscano: "Orgoglioso di essere tra le squadre che proveranno a giocarsi la B"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "Il Monopoli vorrà confermarsi. Sarà una gara spigolosa e complicata"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, prosegue la 9a giornata: occhi su Cittadella-Triestina e Benevento-Altamura
Immagine news Serie C n.5 Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
Immagine news Serie C n.6 Livorno, caccia al nuovo allenatore: duello tra Gautieri e Lucarelli per la panchina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, continua la seconda giornata: c'è il big match tra Milan e Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter W., Santi: "Punto importante conquistato con il cuore. Ora pensiamo alla Coppa e al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Terza operazione al menisco in un anno. Il calvario della milanista Babb
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Santi salva l'Inter allo scadere: finisce 2-2 contro la Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Canzi: "Deluse per i risultati ottenuti. Dobbiamo imparare a concretizzare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?