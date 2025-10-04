Torino, Adams: "Baroni sempre positivo, logico che fa piacere giocare di più"
L'attaccante del Torino, autore del gol del due a due, Che Adams, è intervenuto a fine partita ai microfoni di DAZN dopo Lazio-Torino.
Quali sono le sensazioni che vi lascia questa partita?
"E' stata una buona partita, poi c'è stato l'errore, ma dobbiamo restare positivi".
Qual'è il rapporto con Baroni?
"E' sempre positivo, ci aiuta a crescere, logico che fa piacere giocare di più".
