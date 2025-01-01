Torino, contro il Pisa in Coppa è vietato sbagliare: Baroni si affida a Ché Adams

Da una parte si lecca le ferite, dall’altra vuole rialzarsi: il Toro di Marco Baroni sa di essere già spalle al muro nella sfida di questa sera contro il Pisa. La Coppa Italia deve rappresentare l’occasione per riscattarsi immediatamente dopo la figuraccia di domenica contro l’Atalanta, altrimenti la contestazione potrebbe inasprirsi ulteriormente. E pure l’allenatore comincia a giocarsi più di qualcosa, perché i risultati di questo inizio di stagione non hanno soddisfatto per nulla il presidente Urbano Cairo. «Dobbiamo cominciare a fare bene, il potenziale c’è» ha dichiarato recentemente l’editore alessandrino, con Vlasic e compagni che però hanno trovato soltanto due vittorie nelle prime cinque gare ufficiali e appena due reti segnate in 450 minuti (recuperi esclusi) tra campionato e Coppa Italia.

La carta di Baroni per provare a rilanciare l’attacco granata è Ché Adams, lo scozzese si candida per una maglia da titolare stasera contro il Pisa. Simeone è stato spremuto e nel primo mese di Toro è già arrivato alla metà dei minuti messi insieme in tutta la scorsa stagione (289 e 571), Zapata non è ancora pronto per iniziare una partita, così tutti gli indizi portano al classe 1996. È stato proprio Adams il “sacrificato” per far spazio al Cholito, perché da titolare fisso di Vanoli è diventato il primo cambio di Baroni. Non è ancora riuscito a graffiare in questo avvio di stagione, ma era già reduce da un finale di campionato in flessione: l’ultima gioia risale al 23 aprile scorso e coincide proprio con l’ultima vittoria casalinga del Toro in campionato, il 2-0 contro l’Udinese. Sono passati esattamente cinque mesi, ora l’ex Southampton vuole sbloccarsi in granata dopo che è riuscito a trovare il gol con la sua Nazionale, lo scorso 8 settembre apriva la sfida contro la Bielorussia che si sarebbe chiusa sullo 0-2.

In porta, invece, si va verso una chance per Paleari: Baroni è solito affidarsi al secondo portiere in Coppa Italia, contro il Modena giocò Israel perché era appena arrivato ma domani i pali saranno affidati al classe 1992, che sarà soltanto alla seconda presenza in più di un anno sotto la Mole. Intanto, prosegue la vendita dei biglietti attraverso i canali ufficiali: i tagliandi sono a disposizione a partire da 10 euro per gli adulti e in promozione speciale 1 euro per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento stagionale entro domenica 7 settembre.