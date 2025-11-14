Torino, ansia Ilic: in arrivo gli esami, timore per i legamenti del ginocchio
La sosta per le Nazionali porta cattive notizie in casa del Torino. Nella sfida giocata ieri dalla Serbia a Wembley contro l'Inghilterra, Ivan Ilic si è fermato già al 36° minuto del primo tempo venendo sostituito.
A spaventare anche i giocatori intorno a lui, come Marcus Rashford, è stato il movimento innaturale della gamba del giocatore granata, che ha accusato un forte dolore al ginocchio.
Il rientro del giocatore alla base è previsto in giornata, così da poter permettere allo staff medico granata di svolgere gli esami del caso. La paura, secondo Tuttosport oggi in edicola, è quella che possa aver riportato un infortunio al ginocchio con interessamento dei legamenti. Stando a quanto si legge, il rischio che il giocatore possa rientrare almeno nel 2026 sembra piuttosto elevato.
Di recente il centrocampista aveva goduto di grande considerazione da parte di Marco Baroni, anche nell'intento di permettere un recupero pieno per il compagno Kristjan Asllani. Ecco dunque il nuovo ruolo da regista per lui, ricoperto prima a Bologna e poi contro il Pisa e nel derby. L'allenatore dovrà dunque attendere il responso dei medici per capire l'entità del suo problema e pensare eventualmente a nuove soluzioni in mediana, per sopperirne l'assenza ora che il campionato entra nel vivo.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30