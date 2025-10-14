Ilicic ripercorre l'avventura all'Atalanta: "Gasp mi ha spinto oltre i limiti che pensavo di avere"

"In molti mi dicono: 'Ma se non fosse successo ciò che è successo, il Covid, la depressione e tutto, dove casa. In Slovenia era come se il Covid non ci fosse, saresti arrivato?'". Lo racconta all'edizione della Gazzetta dello Sport Josip Ilicic. L'ex fantasista dell'Atalanta ha voluto provare a dare una risposta anche se è certo che i nerazzurri bergamaschi avrebbero giocato "la finale di Champions". Il calciatore sloveno racconta che erano "in uno stato di forma mai visto e non avevamo paura di nessuno".

Nel corso dell'intervista alla rosea, Ilicic ha raccontato anche le parole di Gasperini che si è commosso parlando di lui: "Ti fa capire com’ero e come stavo. E chi eravamo noi due, insieme". Il giocatore non dimentica ciò che ha fatto per lui anche in passato.

"Nel 2018 fui ricoverato per un’infezione - ha concluso lo sloveno -. Avevo paura di non svegliarmi. Lui dopo una settimana mi disse: 'Josip, dobbiamo giocare'. 'Mister. non sto in piedi'. 'Non mi interessa, stai in campo'. Lo fece anche a Valencia. Dopo il terzo gol chiesi il cambio, lui mi ignorò e segnai il quarto. Mi ha spinto oltre i limiti che pensavo di avere".