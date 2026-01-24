Torino, Baroni: "Attenzione altissima per 90 minuti. Serve aggressività contro il Como"

Il Torino di Baroni si prepara ad affrontare il Como al Sinigaglia nella 22/a giornata di Serie A, reduce da un momento di difficoltà che ha visto i granata collezionare tre sconfitte consecutive in campionato. L'ultimo ko è arrivato contro la Roma e ha fatto scivolare la squadra al 14° posto della classifica. Di fronte ci sarà il Como di Fabregas, che arriva alla sfida dopo il netto successo ottenuto all'Olimpico contro la Lazio. Il Torino ha alternato prove convincenti, come l'eliminazione della Roma in Coppa Italia, a prestazioni opache che hanno alimentato perplessità tra tifosi e addetti ai lavori.

Alla vigilia del match, Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN del momento della squadra e delle chiavi per affrontare una gara delicata contro un avversario in fiducia. L'allenatore ha affrontato il tema della concentrazione e della necessità di mantenere alta l'intensità per tutti i 90 minuti, dopo aver pagato a caro prezzo alcuni cali di attenzione nelle ultime uscite.

L'andata è stata una partita molto complicata in cui praticamente negli ultimi 20 minuti finali l'avete buttata via. Ci racconta quali errori non vanno commessi oggi?

"Sicuramente tenere un'attenzione altissima per tutti i 90 minuti della partita. In quell'occasione abbiamo pagato sia nel punteggio che anche una buona prestazione fino al settantesimo a caro prezzo."

In campionato state affrontando un periodo un po' complicato. Le chiedo come ci si compatta in questi casi, visto che poi è arrivata anche la vittoria in Coppa Italia contro la Roma, e cosa vi state dicendo nello spogliatoio?

"Guarda, noi abbiamo fatto all'interno buone prestazioni. Ci sono stati anche alcuni cali all'interno della partita che abbiamo pagato veramente a caro prezzo. È stato anche un mese difficile per la vicinanza di partite così ravvicinate e siamo stati penalizzati da qualche infortunio che deriva proprio da questa intensità, da queste partite ravvicinate che abbiamo avuto in questo mese. Quello che la squadra sa è di stare dentro una prestazione di voglia, di determinazione, di aggressività che oggi sarà indispensabile contro questo Como."