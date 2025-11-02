Torino, Baroni: "Buona la reazione. Nella ripresa volevamo subito il gol"

Ecco le parole di Marco Baroni dopo la sfida terminata in parità contro il Pisa, ai microfoni di DAZN: "La sensazione è stata positiva. La squadra ha iniziato bene, subito con una traversa, abbiamo attaccato con certezza poi al primo affondo abbiamo subito gol. Riprendere una partita così, non era facile visto anche l'avversario. Ho cercato di mettere dentro nuova energia, pensando anche ad una terza partita in una settimana e ci siamo rimessi con due punte. Forse è solo cambiato quel guizzo, per come si era messa la squadra è stata brava".

Ripresa approcciata con tanta energia.

"Quando spendi così tanto, anche dal punto di vista nervoso, paghi dal punto di vista mentale. Ho messo Ngonge per riaccendere la squadra, pensando di trovare il gol subito. Loro sono stati ordinati e bravi a fare una fase difensiva con grande attenzione. Teniamo una striscia positiva e ci teniamo la reazione come qualcosa di positivo".

Cosa è successo nell'episodio del rosso?

"Dicono di aver sentito una imprecazione. Avevo avuto la sensazione di un tocco del portiere, il direttore di gara ha detto che non c'è stato. Mi è sembrato esagerato, rendo atto dell'espulsione".

Ci avviciniamo al derby contro la Juventus.

"Per il Torino è la partita, martedì apriremo le porte al nostro pubblico. Occorrerà una partita non ordinaria, ma straordinaria e la prepareremo".