Torino, Baroni dopo il 6-0 con il Como: "Mi assumo la responsabilità totale della sconfitta"

Il Torino subisce una sconfitta pesantissima al Sinigaglia contro il Como, che si impose con un netto 6-0 nella gara valevole per la 22/a giornata di Serie A. La squadra di Cesc Fabregas domina in lungo e in largo i granata di Marco Baroni, conquistando tre punti fondamentali che la proiettano al quinto posto in classifica con 40 punti, scavalcando momentaneamente la Juventus e inserendosi in piena corsa per la Champions League.

Il Torino, al contrario, attraversa un momento di grave difficoltà. La sconfitta contro il Como rappresenta il quarto ko consecutivo in campionato per i granata, che scivolano pericolosamente verso la zona retrocessione. Marco Baroni, ai microfoni di DAZN, ha commentato la prestazione della sua squadra al termine dell'incontro, assumendosi la piena responsabilità del risultato e cercando di tracciare la strada per uscire da questa crisi.

Quarta sconfitta consecutiva in campionato e oggi è arrivata una sconfitta molto pesante, un 6-0. C'è un po' di paura adesso di essere coinvolti nella zona retrocessione e nella lotta per la salvezza?

"No, chiaro. Mi prendo io la responsabilità di questa sconfitta. Oggi abbiamo trovato una squadra che ci è stata superiore anche dal punto di vista fisico. Chiaramente, in questo momento di difficoltà della squadra, conosco solo una strada: quella di stare ancora più compatti, più uniti e di mettersi a lavorare a testa bassa. È quello che possiamo fare, l'unica strada è questa".

Quello che preoccupa è anche la lettura di alcuni giocatori all'interno del campo. Oggi, dopo il 3-0 con il rigore che poteva anche non esserci, mancava la capacità di compattarsi, di non prendere altri tre gol, di lavorare già per la partita dopo. Ci vuole una lettura diversa per far sì che la squadra possa trarre vantaggio nelle partite successive...

"Sì, sono d'accordo. Dopo il rigore la squadra chiaramente era in difficoltà perché stiamo giocando contro una squadra forte, che ha qualità tecniche, che sta bene fisicamente e mentalmente. La squadra in quel momento non ha capito che occorreva un altro tipo di partita. Però vi ripeto: mi assumo io la responsabilità totale di questa sconfitta".

Le chiedo se sente magari anche un po' di paura legata a quella che è la situazione e se sente al tempo stesso la fiducia della società, dell'ambiente. Sente di poter avere gli strumenti per uscire da un momento non facile già dalle prossime partite che sono un po' delicate?

"Assolutamente sì, da questo punto di vista assolutamente".