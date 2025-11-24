Torino, Baroni ha ribaltato la porta: “C’è Paleari anche contro il Como”. E Israel…

Cambiano i portieri, ma il Torino continua a dire la sua nella classifica dei clean-sheet. Con Ivan Juric e Paolo Vanoli dominava Vanja Milinkovic-Savic, oggi è il turno non di uno, ma di ben due estremi difensori diversi. I granata hanno cominciato la stagione con Franco Israel che ha toccato quota tre porte inviolate, nell’ultimo mese si sono affidati al suo vice Alberto Paleari e i risultati sono addirittura migliorati: il classe 1992, infatti, ha abbassato la saracinesca in due delle quattro partite disputate, vale a dire perfettamente nel 50% dei casi. E i zero gol subiti sono stati centrati in trasferta e contro due big del campionato, al Dall’Ara contro il Bologna (che sabato è stato capolista per qualche ora) e all’Allianz Stadium contro la Juve, con il Toro che non concludeva un derby in trasferta senza reti al passivo dal 2011.

Ora Paleari cerca il clean-sheet davanti ai suoi tifosi allo stadio Olimpico Grande Torino, potrà provarci già oggi pomeriggio: contro il Como, infatti, toccherà ancora a lui giocare dal primo minuto nonostante Israel sia a totale disposizione. Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore del Toro: “Ha fatto prestazioni tali da meritarsi la conferma, sarà sicuramente della partita” ha spiegato Baroni sul portiere nato a Giussano, piccolo comune in Brianza. Il tecnico, però, non vuole perdere nessuno per strada ed è stato molto chiaro: “Appena ci siamo rivisti ho parlato con tutti i miei portieri, sono stato chiaro e ognuno di loro deve lavorare per cercare di mettermi in difficoltà - ha aggiunto Baroni - e siamo comunque contenti di Israel, sta facendo un percorso e deve lavorare duro”. Scelto il portiere, ora l’allenatore deve sciogliere qualche altro dubbio: Ismajli è fuori uso per un problema muscolare e Coco ha qualche acciacco, Tameze e Masina si scaldano. In attacco, invece, a sostituire il Cholito Simeone sarà Ngonge insieme ad Adams, a centrocampo senza Ilic giocherà Asllani con Casadei e Vlasic.