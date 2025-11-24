Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Impegno in casa granata. La Provincia in prima pagina sul Como: "Ora mata il Toro"

Impegno in casa granata. La Provincia in prima pagina sul Como: "Ora mata il Toro"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:53Rassegna stampa
Filippo D'Angelo

"Como, ora mata il Toro". Titola così in prima pagina La Provincia di Como, evidenziando il prossimo impegno in campionato dei lariani. La formazione di Cesc Fabregas infatti questo pomeriggio sarà ospite del Torino nel posticipo della dodicesima giornata, in programma alle 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Una sfida importantissima per i lariani, reduci da due pareggi di fila e a secco di reti da altrettanti turni.

Il Como in ogni caso si è spinto fino al settimo posto, portandosi a quota 18 in classifica. Un rendimento importante per i lombardi che oggi, con una vittoria, scavalcherebbero al Juventus prendendosi la sesta fila in solitaria. Il Como poi vorrà anche interrompere un digiuno di successi che, lontano dal Sinigaglia, dura da quasi due mesi: l'unica vittoria esterna infatti è datata 21 settembre, quando i lombardi si imposero per 1-2 al Franchi contro la Fiorentina.

L'ultimo successo in generale invece risale al 29 ottobre, complice il 3-1 rifilato al Verona. Il Como tuttavia avrà di fronte un Torino in salute, reduce da tre pareggi di fila e in generale da sei risultati utili consecutivi. L'ultimo passo falso granata è stato registrato il 29 settembre, quando il Toro fu sconfitto 2-1 dal Parma al Tardini. In casa, invece, la formazione di Baroni ha perso una sola partita il 21 settembre contro l'Atalanta.

Articoli correlati
Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per... Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Oggi in TV, dove vedere Torino-Como, Sassuolo-Pisa e le altre partite Oggi in TV, dove vedere Torino-Como, Sassuolo-Pisa e le altre partite
Altre notizie Rassegna stampa
Milano è rossonera, Corriere di Milano: "Super Maignan, il Milan vince il derby dei... Milano è rossonera, Corriere di Milano: "Super Maignan, il Milan vince il derby dei record"
Impegno in casa granata. La Provincia in prima pagina sul Como: "Ora mata il Toro"... Impegno in casa granata. La Provincia in prima pagina sul Como: "Ora mata il Toro"
Il Bologna sogna in grande, Corriere di Bologna in apertura: "Scudetto, perché no?"... Il Bologna sogna in grande, Corriere di Bologna in apertura: "Scudetto, perché no?"
Tre punti pesanti in casa del Verona. La Gazzetta di Parma in apertura: "Super Pellegrino"... Tre punti pesanti in casa del Verona. La Gazzetta di Parma in apertura: "Super Pellegrino"
Pulisic segna, Maignan para un rigore. QS in prima: "Derby ad Allegri, Milan in orbita"... Pulisic segna, Maignan para un rigore. QS in prima: "Derby ad Allegri, Milan in orbita"
Battuta anche la Cremonese. Il Romanista in prima pagina sui giallorossi: "Senza... Battuta anche la Cremonese. Il Romanista in prima pagina sui giallorossi: "Senza fine"
L'Inter perde il derby e fa felice Gasp. Il Messaggero: "La Roma è prima da sola"... L'Inter perde il derby e fa felice Gasp. Il Messaggero: "La Roma è prima da sola"
Rilancio azzurro con i cambi di Conte. Il Mattino in prima pagina sul Napoli: "La... Rilancio azzurro con i cambi di Conte. Il Mattino in prima pagina sul Napoli: "La svolta"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
3 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
4 Maignan e Pulisic mandano l'Inter all'Inferno. E Allegri a fine gara applaude ancora Filippi
5 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, tante altre cose che son sempre le stesse. E guardate bene la classifica
Immagine top news n.1 Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe un segnale"
Immagine top news n.2 L'Inter cade ancora nel derby. Per Chivu gli scontri diretti sono un rompicapo
Immagine top news n.3 La Serie A ha una nuova capolista in solitaria dopo la domenica della 12^ giornata: è la Roma
Immagine top news n.4 Maignan e Pulisic mandano l'Inter all'Inferno. E Allegri a fine gara applaude ancora Filippi
Immagine top news n.5 L'Inter nel derby convince, ma non vince: Chivu difende Sommer e spiega il cambio di Lautaro
Immagine top news n.6 Inter-Milan, o la grande differenza tra avere Maignan e Sommer. L’hanno capita Allegri e Chivu
Immagine top news n.7 Inter-Milan 0-1, le pagelle: è il derby di Maignan, non quello di Calhanoglu. Allegri di corto muso
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Le differenze tra Allegri e Conte secondo Buffon: "Max lascia più libertà, Antonio codifica"
Immagine news Serie A n.2 Un Lecce spento al rientro dalla sosta. L'attacco è ancora un rebus
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini esulta: "Abbiamo vinto bene e con personalità. E' un bel segnale"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, dolce vigilia di Champions: Conte e il doppio switch, alla lavagna e nella testa
Immagine news Serie A n.6 Cremonese, Folino non fa drammi: "Arriviamo alla gara col Bologna con l'umore giusto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, allarme rientrato per Dorval: già ieri si è allenato regolarmente, tornerà titolare
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Sampdoria-Juve Stabia: sfida a distanza tra Coda e Gabrielloni
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Zaro dopo il Monza: "Usciamo dal campo a testa alta e con qualche rammarico"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Okwonkwo non incide. A gennaio potrebbe salutare il club abruzzese
Immagine news Serie B n.5 Modena, Santoro: "Punto positivo contro il SudTirol. Grazie Rivetti per aver creduto in me"
Immagine news Serie B n.6 Rodriguez dice addio al calcio e ricorda la Samp: "Fu un grande passo, ma non fui all'altezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, 180 minuti per capire il reale valore della rosa. Inglese ancora tra i flop
Immagine news Serie C n.2 Serie C, si chiude la 15ª giornata: scontro diretto Livorno-Torres. Vis Pesaro a Perugia
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Ferrari carica i suoi: "Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Diana: "Il Vicenza ti fa faticare, è una grande squadra. Ma non siamo inferiori"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati della serata: Cittadella corsaro a Lecco. Pari fra Samb e Pineto
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Capomaggio: "Ottima prestazione, manca solo un po' di cattiveria sotto porta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.2 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.3 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…