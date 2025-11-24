Impegno in casa granata. La Provincia in prima pagina sul Como: "Ora mata il Toro"

"Como, ora mata il Toro". Titola così in prima pagina La Provincia di Como, evidenziando il prossimo impegno in campionato dei lariani. La formazione di Cesc Fabregas infatti questo pomeriggio sarà ospite del Torino nel posticipo della dodicesima giornata, in programma alle 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Una sfida importantissima per i lariani, reduci da due pareggi di fila e a secco di reti da altrettanti turni.

Il Como in ogni caso si è spinto fino al settimo posto, portandosi a quota 18 in classifica. Un rendimento importante per i lombardi che oggi, con una vittoria, scavalcherebbero al Juventus prendendosi la sesta fila in solitaria. Il Como poi vorrà anche interrompere un digiuno di successi che, lontano dal Sinigaglia, dura da quasi due mesi: l'unica vittoria esterna infatti è datata 21 settembre, quando i lombardi si imposero per 1-2 al Franchi contro la Fiorentina.

L'ultimo successo in generale invece risale al 29 ottobre, complice il 3-1 rifilato al Verona. Il Como tuttavia avrà di fronte un Torino in salute, reduce da tre pareggi di fila e in generale da sei risultati utili consecutivi. L'ultimo passo falso granata è stato registrato il 29 settembre, quando il Toro fu sconfitto 2-1 dal Parma al Tardini. In casa, invece, la formazione di Baroni ha perso una sola partita il 21 settembre contro l'Atalanta.