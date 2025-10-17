Torino, Baroni: "Il Napoli ha tante risorse, sarà centrale la parte dell'attenzione"

L'allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli di Conte, in programma domani a partire dalle 18: "Escludo di poter giocare con Asllani e Ilkhan, sono simili. Anche se nel calcio 'mai dire mai', hanno caratteristiche simili: è più probabile che uno parta e che l'altro entri. Lavoriamo per far crescere entrambi, Asllani è giovanissimo e ha bisogno di un percorso di minutaggio: lo sta facendo nel Toro e in Nazionale. Lavoriamo per migliorare entrambi".

Ha lavorato sulla testa dei giocatori?

"Abbiamo parlato dopo la gara perché poi in tanti sarebbero andati in Nazionale. Avevamo segnato da poco, c'erano situazioni dal punto di vista adrenalinico: sono cose da non ripetere, sono quei pezzettini che ancora ci penalizzano in maniera incredibile rispetto al valore della prestazione".

Si può giocare con due punte?

"Sì, non lo escludo".

Cosa può dare a lei e alla squadra il fatto di affrontare una big come il Napoli?

"La difficoltà della partita, il momento da cui arriviamo, sapere di giocare con i più bravi: è qui dentro la grande opportunità per la mia squadra. Serve una gara di valore, dovremo stare dentro in ogni secondo e ad ogni palloni. Il Napoli ha tante risorse, sarà centrale la parte dell'attenzione nella nostra prestazione"

