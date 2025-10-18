Torino, Baroni: "Si vuole tutto e subito, ma non è mai facile. Possiamo migliorare molto"

Marco Baroni, allenatore del Torino, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 1-0 sul Napoli: "Stiamo lavorando, in alcune partite è mancato un pezzetto e abbiamo lavorato su questo. Oggi era una partita complicata, ma l'abbiamo interpretata nel migliore dei modi e sono davvero contento. Per noi è un risultato importante, che ci aiuterà sicuramente a migliorare".

Perché Conte contro di lei non vince mai?

"Antonio è un allenatore bravissimo, siamo stati anche compagni di squadra: tra di noi c'è un rapporto di grande stima. Sapevamo delle difficoltà, ma devo fare i complimenti a tutto il gruppo. Non mi sorprendo, perché la squadra sta migliorando. Ci sono le basi per migliorare molto".

Il suo Torino sta venendo fuori col tempo?

"Si vuole sempre tutto e subito, questo non è mai facile anche perché abbiamo cambiato tanto. Asllani erano tre anni che non faceva tre partite di fila, questa continuità e capacità di mettere minutaggio a giocatori come Simeone e Ngonge ci ha fatto pagare delle situazioni, ma ho sempre avuto fiducia nel gruppo. Ci serve lavoro, umiltà e avere sempre un aspetto positivo dal punto di vista mentale per giocare con energia in uno stadio pieno come quello di oggi".

Voleva dare un segnale di coraggio?

"Vivo di questo, la paura non sta dentro un campo di calcio: bisogna rischiare anche delle giocate. Il piano gara era questo, la mobilità degli attaccanti ha dato fastidio al Napoli. C'era da tenere un blocco un pelino più basso e portare pressione sugli esterni, la squadra lo ha fatto bene e sono contento":