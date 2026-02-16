Il Torino torna a guardarsi alle spalle, Baroni: “Ne siamo consapevoli, ma sento fiducia”

Dopo due risultati utili consecutivi contro Lecce e Fiorentina, il Torino cade ancora una volta. Lo fa nuovamente in casa, ancora contro una squadra in piena crisi come il Bologna che aveva sempre perso nell’ultimo mese. Duvan Zapata descrive al meglio la situazione dei granata: “Ogni volta che facciamo un passo in avanti, poi torniamo subito indietro” ha sottolineato il colombiano nel post-partita. Il problema è che questo saliscendi prosegue ormai da inizio campionato, con il tecnico Marco Baroni che continua a non trovare una soluzione. “Abbiamo fatto una prestazione non all’altezza, bisogna dirlo - ha dichiarato l’allenatore dopo l’1-2 dei rossoblu allo stadio Olimpico Grande Torino - e dopo il gol subito sono uscite le fragilità, dobbiamo trovare la chiave per venirne fuori”.

Il suo Toro, intanto, rischia invece rientrare in zona retrocessione: la Fiorentina si è portata a sei punti, il posticipo tra Cagliari e Lecce potrebbe far scappare i sardi, far avvicinare pericolosamente i salentini a tre lunghezze oppure permettere a entrambe le squadre di muovere la classifica. “Sono cosciente della situazione, mi sento responsabile in primis ma ho sempre lottato - ha garantito Baroni - e in questi casi o abbassi la testa e scappi, oppure la alzi e affronti le difficoltà: io sono convinto di venirne a capo”. Il trend dei granata resta altamente negativo, contro il Bologna è arrivata la settima sconfitta in 13 partite casalinghe, ma il tecnico continua a percepire fiducia: “Assolutamente sì, ci siamo attardati perché abbiamo parlato in spogliatoio con il direttore e con i ragazzi - ha rivelato il tecnico sul confronto avvenuto dopo il triplice fischio - e il desiderio di tutti è quello di trovare un altro tipo di prestazioni per superare le difficoltà”. Già la sfida di domenica contro il Genoa sarà l’ennesimo esame da non fallire per tutto il Toro, Baroni in primis.