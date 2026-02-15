Live TMW Torino, Baroni: "Abbiamo parlato negli spogliatoi: sento la fiducia di tutti"

20.10 - Il tecnico del Torino, Marco Baroni, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Bologna, valida per la venticinquesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 20.48 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Come si spiegano questi continui cali?

"Ci siamo trattenuti nello spogliatoio per toccare alcuni argomenti. Ci sono tante situazioni, la squadra patisce un po' la situazione ma non è un alibi e deve responsabilizzarci ulteriormente. Non è stata una prestazione all'altezza di ciò che volevamo, poi dopo il gol sono venute fuori le fragilità per le quali dobbiamo trovare la chiave"

Quanto è preoccupato?

"Il Toro pensava a un campionato diverso, siamo in una situazione che non ci piace. Ho molta più esperienza nel lottare per la salvezza, dobbiamo mettere la testa lì dentro con attenzione e unità. Sono il responsabile, ma sono anche quello che vuole trovare le soluzioni"

Anche lei ha ricevuto fischi...C'è ipotesi di un nuovo ritiro?

"No, non ne abbiamo parlato: prenderemo tutto in considerazione, il desiderio è quello di trovare altre prestazioni per uscire dalle difficoltà. I tifosi? E' comprensibile"

La società le ha confermato la fiducia?

"Sì. Abbiamo parlato, sia con il direttore sia con i ragazzi. Sono cosciente della situazione: in primis mi sento responsabile della classifica, ma ho sempre lottato: sono convinto di venirne a capo"

Che risposte ha avuto dalla squadra in spogliatoio?

"C'era rammarico, dispiacere e sconforto. In queste situazioni o abbassi la testa e scappi, oppure la alzi e affronti le difficoltà"

Ore 20.53 - Termina la conferenza stampa di Baroni