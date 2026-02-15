Torino, Baroni: "Partita non altezza, nella rifinitura manca serenità"

Marco Baroni, tecnico del Torino, ha parlato al termine della sfida ai microfoni di Dazn: "Partita non all'altezza. Sappiamo che dobbiamo fare di più, siamo dispiaciuti, ma dobbiamo trovare una soluzione per venirne fuori".

L'aspetto mentale e lo stadio incidono sui giocatori?

"La partita va vissuta nei novanta minuti e devi avere una reazione nell'episodio negativo. Stiamo cercando delle soluzioni, subire gol ci penalizza".

Dove sta il nodo?

"Nella rifinitura manchiamo qualcosa di serenità. Quello che hai fatto nel primo tempo devi portarlo anche nel secondo dopo gli episodi negativi".