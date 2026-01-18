Torino, Baroni: "Troppo attendisti". Sul mercato: "Qualcosa faremo. Vediamo soluzioni"

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma ai microfoni di Sky Sport: "Siamo partiti un po' non rimessivi, ma non uscivamo forte sui loro trequartisti. Loro possono giocare palla, fare imbucate, difficile arginarli. Poi dal punto di vista fisico abbiamo pagato qualcosa, Aboukhlal alla quinta partita consecutiva, ha pagato una contrattura. Mi è piaciuto il secondo tempo però, al di là dei meriti della Roma, siamo rientrati con le giuste distanze, ci siamo alzati e portato molta pressione. Peccato, potevamo trovare il gol e invece sul 2-0 è stato facile per loro".

Come mai queste poche energie?

"Cosa anomala... Abbiamo cercato di recuperare le energie, conoscevamo loro, ma è mancata energia. Quando affronti questi giocatori, come Dybala, non devi fargli ricevere palla. Noi siamo stati un pochino attendisti, non si deve fare. Bisogna correre forte e in avanti. Invece quando non succede, viene fuori tutta la qualità che ha la Roma".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Qualcosa faremo. Mi aspetto di far crescere questi ragazzi, credo molto nel gruppo perché lo vedo lavorare, ma dobbiamo accelerare forte"

In quali ruoli?

"Con il direttore siamo in costante contatto, ogni giorno vediamo soluzioni. Ma chi arriva entra in un sistema di gioco nuovo, se prendi degli stranieri poi mancano poche partite... la mia attenzione è rivolta a chi ho, ma la società so che farà quello che può fare".