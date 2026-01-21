Ufficiale Torino beffato, ecco la conferma: David Ricardo si trasferisce alla Dinamo Mosca

Confermato lo scippo subito dal Torino, che vede sfumare un obiettivo per la difesa dietro al quale è dai primi giorni del calciomercato di gennaio, il brasiliano di piede mancino David Ricardo (23 anni). Adesso è ufficiale: il centrale difensivo classe 2002 è un nuovo giocatore della Dinamo Mosca, che ha confermato e comunicato il buon esito del trasferimento dal Botafogo.

David Ricardo, si legge nella nota ufficiale dei moscoviti, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con la società della capitale russa, e all'interno dell'accordo è inserita anche un'opzione per estendere il vincolo di un ulteriore anno. La Dinamo Mosca ha dato l'accelerata decisiva nella trattativa con il Botafogo andando oltre alla proposta del Torino, sia per quanto riguarda il conguaglio economico che per il fatto di aver prospettato un acquisto a titolo definitivo, a differenza dei granata che offrivano invece di imbastire un prestito con diritto di riscatto.

La Dinamo Mosca per avere David Ricardo ha versato 7 milioni di euro nelle casse del Botafogo, al quale rimane il 20% sulla futura rivendita. Superate le iniziali resistenze del calciatore, che si è convinto a trasferirsi in Russia e a non aspettare più l'arrivo del Torino.