Torino, sfuma David Ricardo: il difensore brasiliano vicino alla Dinamo Mosca

Il Torino abbandona la corsa per David Ricardo. Il difensore del Botafogo, seguito con interesse dai granata nelle ultime settimane, è sempre più vicino alla Dinamo Mosca.

Il club di Urbano Cairo, secondo quanto riportato da Tuttosport, aveva presentato un'offerta da 6 milioni di euro al club brasiliano e trovato l'accordo con il giocatore sui termini personali. Tuttavia, la proposta è stata giudicata insufficiente dal Botafogo, che ha ricevuto un rilancio più vantaggioso dai russi: 7 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

Il Torino ha deciso di non rilanciare, frenato da alcuni dubbi sulle condizioni fisiche del difensore, nonostante le rassicurazioni arrivate dallo staff medico. Una cautela che ha aperto definitivamente la strada alla Dinamo Mosca. Il giocatore, inizialmente orientato verso la Serie A, avrebbe ora dato la sua disponibilità al trasferimento in Russia. La chiusura dell'operazione appare imminente, con la società moscovita in netto vantaggio per assicurarsi le prestazioni di David Ricardo.

Adesso per i granata il nome caldo per la retroguardia è quello di Kevin Jappert, centrale argentino con passaporto italiano, del Barracas (cartellino dell’Atletico de Rafaela, in prestito biennale).