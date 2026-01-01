Torino, serve un rilancio per David Ricardo: l'alternativa è Simic del Patrizan

Il Torino attende rinforzi in difesa. David Ricardo attende il Torino. Il domino è pronto a partire, l'operazione con il Botafogo potrebbe essere presto in dirittura d'arrivo. La formazione granata è alla ricerca di nuovo innesti da regalare a mister Baroni per cercare di invertire un trend negativo in campionato che ha visto i granata sconfitti sette volte nelle ultime dieci partite. Un filetto che ha fatto scattare qualche campanello d'allarme e che porterà la dirigenza ad investire per rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore.

E dunque si arriva al centrale brasiliano che dovrebbe essere in dirittura d'arrivo. Negli ultimi giorni si è parlato di un inserimento da parte della Dinamo Mosca, interessata anche lei al calciatore anche se le preferenze sono tutte per la nostra Serie A. La formazione carioca, va detto, ha però respinto la prima offerta del Toro del prestito con riscatto per un totale di sei milioni di euro.

Adesso però servirà una nuova mossa da parte di Petrachi se vorrà spuntarla. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, si dovrà per forza alzare la prima offerta per strappare il sì del Botafogo. In alternativa si penserebbe a Nikola Simic, difensore serbo classe 2007 del Partizan Belgrado per cui è stato effettuato un sondaggio.