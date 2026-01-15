TMW Torino, concorrenza della Dinamo Mosca per David Ricardo. Lui preferirebbe la Serie A

Il Torino è alla ricerca di volti nuovi per la difesa in questo calciomercato di gennaio e, nel caso in cui ci riuscisse, possibilmente anche più d'uno. In Italia un nome nel mirino granata è quello di Luca Marianucci del Napoli, sul quale però la concorrenza non manca in Serie A (c'è in forte pressing anche e soprattutto la Cremonese) e sul cui futuro gli azzurri non hanno ancora preso una decisione definitiva.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, un obiettivo internazionale sul quale il Torino sembra aver puntato forte è David Ricardo, centrale brasiliano 23enne di piede mancino che gioca in patria con il Botafogo. Il club di Rio de Janeiro ha respinto i primi approcci granata, dicendo no a una proposta a base prestito con riscatto inserito da 6 milioni di euro totali, chiedendo un trasferimento a titolo definitivo e almeno un paio di milioni in più.

Nelle ultime ore è emersa una nuova concorrente per il Torino su David Ricardo ed è la Dinamo Mosca. La compagine russa è più vicina alle condizioni economiche richieste dal Botafogo, ma per il calciatore la priorità si chiama approdo in Serie A e nello specifico il Torino, essendo la realtà che di più si è interessata di recente. Tra l'altro l'entourage del difensore ha già raggiunto un'intesa con la società di Serie A per un contratto fino al 2030.