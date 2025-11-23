Kalulu: "La Juventus può ancora lottare per lo scudetto. Ma dobbiamo iniziare a fare punti"

Il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha parlato a SportMediaset dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina nella serata di ieri: "Per me è stata colpa nostra, li abbiamo rimessi in condizione di giocare forte nel secondo tempo. Abbiamo provato a cambiare a fine secondo tempo ma ripeto, colpa nostra che gli abbiamo permesso di fare così bene".

Il cambiamento che non arriva?

"Io voglio parlare di calcio, noi ieri abbiamo fatto degli errori. Abbiamo comunque avuto occasioni per segnare, ora penseremo alla prossima perché ci saranno tante partite".

I cori a Vlahovic e il rigore negato?

"Non mi piace parlare per gli altri. Io dico solo che sono brutte cose da vedere, a livello umano. Noi da professionisti cerchiamo sempre di essere migliori di loro, ma sono cose che vanno sanzionate. Spero che non si ripeterà più".

La Juventus può lottare ancora per lo Scudetto?

"Sì, siamo a novembre, siamo solo alla 12esima... Per la mia piccola esperienza in questo campionato, posso dire che i mesi importanti sono dicembre, gennaio e febbraio. Ci sono tante partite ma dobbiamo iniziare a fare punti".