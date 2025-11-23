Torino, novità sulle corsie esterne: Biraghi apre all'addio, Bozzolan può arrivare subito

Torino in crescita sul piano dei risultati e delle prestazioni, ma con un occhio già al mercato di gennaio per cercare di migliorare ulteriormente. Come riportato da Tuttosport, i granata hanno messo gli occhi su Andrea Bozzolan: terzino sinistro classe 2004 che si sta mettendo in luce in Serie B con la maglia della Reggiana. Si tratta di un'idea per la prossima estate, ma che potrebbe anche concretizzarsi prima.

Per concretizzare tale affare di mercato, deve però prima liberarsi un posto sulla corsia di sinistra e ad oggi è un eventualità che non appare certo impossibile. Posizione solida quella di Niels Nkounkou, che dovrebbe rimanere fino a fine anno se non di più nel caso in cui scattassero le condizioni per il riscatto (deve totalizzare 15 presenze). Molto più incerto, invece, il futuro al Toro di Cristiano Biraghi.

Il terzino ex Fiorentina non ha chiesto la cessione, ma se dovesse ricevere una proposta interessante a gennaio la prenderà seriamente in considerazione. Lo stesso farà il Toro, che ha sempre in ballo la questione delle liste. Per accogliere un nuovo giocatore superiore ai 22 anni, deve prima salutare un profilo analogo (come è appunto Biraghi). Bozzolan non rientra in questa categoria essendo un 2004, quindi il suo arrivo potrebbe essere indipendente dalla cessione di Biraghi (in caso di addio, al suo posto potrebbe arrivare Steve Kapuadi del Legia Varsavia).