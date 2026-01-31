TMW Torino, Biraghi in uscita: l'Hellas Verona lo ha chiesto in prestito dai granata

Potrebbe concludersi l’avventura al Torino di Cristiano Biraghi. L’esterno mancino era arrivato in granata nella sessione invernale di mercato dell’anno scorso, a titolo definitivo dalla Fiorentina. Quest’anno, dopo quattro presenze da titolare contro Inter, Fiorentina, Roma e Atalanta, ha trovato meno spazio e fra panchine e spezzoni ha collezionato solamente sei gettoni.

Per questo motivo che si ipotizza una sua partenza in questo calciomercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione una delle possibilità sarebbe l'Hellas Verona. La formazione scaligera avrebbe chiesto il prestito dell'esterno mancino al club del presidente Cairo. Vedremo se l'operazione si concretizzerà.