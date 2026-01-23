Torino, no di Biraghi a Monza e Sampdoria: il terzino vuole l'Hellas Verona

Cristiano Biraghi sta puntando i piedi perché non vuole scendere di categoria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il terzino sinistro del Torino ha rifiutato le proposte di Monza e Sampdoria, che avrebbero messo sul piatto un offerta per il prestito con diritto di riscatto, ma senza il suo assenso diventa impossibile concludere l'operazione.

Il suo obiettivo è quello di trasferirsi all'Hellas Verona, anche perché è proprio lì che ha sposato sua moglie e lì sono nate le sue due figlie. La formula che potrebbe sbloccare tutto è quella dell'addio ai granata a titolo temporaneo con l'obbligo di riscatto condizionato legato alla salvezza dei gialloblù.

In carriera vanta 266 presenze e 15 gol con la Fiorentina, 39 gettoni e 3 reti con l'Inter, 37 apparizioni e un centro con il Pescara, 36 match con il Cittadella, 33 incontri con il Granada, 27 partite con il Torino, 23 sfide con il Catania, 19 presenze con il Chievo e 12 gettoni con la Juve Stabia. Inoltre è sceso in campo 16 volte con l'Italia, segnando un gol, 22 con l'Under 21, siglando una rete, e 7 con l'Under 19.