TMW Hellas Verona, si insiste per Biraghi: l'esterno può arrivare in prestito secco

L'Hellas Verona vuole chiudere per l'esterno sinistro. La squadra scaligera vuole rialzare la testa per cercare di tornare in lotta per la permanenza in Serie A. Per questo motivo il mirino è puntato su Cristiano Biraghi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i gialloblù stanno insistendo per il difensore. L'idea è il prestito secco fino a giugno.