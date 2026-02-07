TMW Il Franchi non dimentica il suo ex capitano: tanti applausi per Biraghi, ora al Torino

Quella tra Fiorentina e Torino, in programma tra pochi minuti, non può essere una partita come le altre per Cristiano Biraghi. Il terzino classe 1992 ora in granata, infatti, ha vestito la maglia viola dal 2017 al 2020 (interrompendo tale lunga esperienza solo in occasione della stagione 2019/20, quando ha giocato nell'Inter).

Nonostante durante l'avventura in viola abbia vissuto gioie e dolori, Biraghi viene ricordato con affetto dal pubblico fiorentino. Come raccolto da TMW, infatti, il giocatore all'ingresso sul terreno del Franchi ha ricevuto tanti applausi e ricambiato salutando i tifosi viola per poi accomodarsi in panchina. Un particolare sostegno è arrivato dalla tribuna autorità, per un giocatore che della Fiorentina è stato anche capitano e che con la casacca gigliata ha collezionato 266 presenze e segnato 15 gol.