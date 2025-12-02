Torino, Cairo: "Inspiegabili i due ko arrivati dopo la sosta, ma ho fiducia in Baroni"

"Il Torino aveva fatto cinque clean sheet, giocato e vinto partite impegnative come Roma, Juventus e Napoli, insomma avevamo fatto dei buoni risultati. Al rientro dalla sosta invece siamo incappati in due sconfitte, è inspiegabile". Parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, che a Sky Sport ha fatto il punto sui granata reduci dai ko contro Como e Lecce.

"Non mi spiego a volte certi momenti di totale appannamento come contro il Como - prosegue Cairo -. Dobbiamo lavorarci bene in questi giorni, ma sono fiducioso che Baroni possa trovare la quadra". Il Torino, ricordiamo, al momento occupa la 13esima posizione in classifica, con 14 punti. Di seguito la classifica aggiornata dopo tredici giornate di campionato:

Milan 28 punti

Napoli 28

Inter 27

Roma 27

Como 24

Bologna 24

Juventus 23

Lazio 18

Udinese 18

Sassuolo 17

Cremonese 17

Atalanta 16

Torino 14

Lecce 13

Cagliari 11

Genoa 11

Parma 11

Pisa 10

Fiorentina 6

Hellas Verona 6