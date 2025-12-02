Torino, Cairo: "Inspiegabili i due ko arrivati dopo la sosta, ma ho fiducia in Baroni"
"Il Torino aveva fatto cinque clean sheet, giocato e vinto partite impegnative come Roma, Juventus e Napoli, insomma avevamo fatto dei buoni risultati. Al rientro dalla sosta invece siamo incappati in due sconfitte, è inspiegabile". Parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, che a Sky Sport ha fatto il punto sui granata reduci dai ko contro Como e Lecce.
"Non mi spiego a volte certi momenti di totale appannamento come contro il Como - prosegue Cairo -. Dobbiamo lavorarci bene in questi giorni, ma sono fiducioso che Baroni possa trovare la quadra". Il Torino, ricordiamo, al momento occupa la 13esima posizione in classifica, con 14 punti. Di seguito la classifica aggiornata dopo tredici giornate di campionato:
Milan 28 punti
Napoli 28
Inter 27
Roma 27
Como 24
Bologna 24
Juventus 23
Lazio 18
Udinese 18
Sassuolo 17
Cremonese 17
Atalanta 16
Torino 14
Lecce 13
Cagliari 11
Genoa 11
Parma 11
Pisa 10
Fiorentina 6
Hellas Verona 6
